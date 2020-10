Lübeck ordnet Maskenpflicht für gesamte Altstadt an

Lübeck. In der gesamten Lübecker Altstadt ist am Dienstag eine Maskenpflicht in Kraft getreten. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gelte bereits auf den auf die Altstadtinsel führenden Brücken sowie auf dem Weg vom Hauptbahnhof in die Innenstadt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Auch auf den Promenaden in Lübeck-Travemünde, auf dem Fährvorplatz und in der Straße Vorderreihe muss bis auf Weiteres eine Maske getragen werden.

Die Stadt reagiere mit dieser Anordnung auf den sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionen in den vergangenen Tagen, sagte Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstag (Stand: 0.00 Uhr) für Lübeck einen Inzidenzwert von 50,8 Fällen je 100 000 Einwohner für die vergangenen sieben Tage.