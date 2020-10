HSV im Stadtderby gegen St. Pauli ohne Bakery Jatta

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss am Freitag beim Stadtderby gegen den FC St. Pauli erneut auf Bakery Jatta verzichten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, fällt der 22-jährige Mittelfeldspieler wegen einer Adduktorenverletzung aus. Der Gambier, der bislang auf drei Saisoneinsätze für den HSV gekommen ist, hatte bereits das Spiel am vergangenen Samstag gegen die Würzburger Kickers (3:1) verpasst. Über die Ausfalldauer von Jatta machte der Club keine Angaben. Das Derby gegen St. Pauli beginnt am Freitag um 18.30 Uhr.