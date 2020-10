Eine Frau legt ihren Kopf in die Hände.

Wer psychisch krank ist, fällt immer länger am Arbeitsplatz aus: Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit in diesen Fällen stieg nach einer Statistik der AOK Nordwest bei ihren Versicherten in den vergangenen zehn Jahren von 23,8 auf 30,9 Tage.