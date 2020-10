Umbau des Kongresszentrums soll Ende 2020 fertig werden

Hamburg. Der Umbau des Hamburger Kongresszentrums(CCH) soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. "Wenn nicht etwas völlig Unversehbares passiert, ist für Ende des Jahres die Übergabe des Gebäudes vereinbart worden", sagte Projektleiter Hellmut Körner am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Restarbeiten seien dann immer noch möglich, aber die reinen Bauleistungen sollten mit der Übergabe an die Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) weitestgehend abgeschlossen sein. Zuvor hatten mehrere Hamburger Medien berichtet. Am Dienstag ist der aktuelle Stand der Dinge beim CCH-Umbau auch Thema im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft.

Das Bauprojekt war 2012 gestartet worden. Seit Ende 2016 war das CCH deshalb geschlossen. Zuletzt war von Baukosten von mehr als 230 Millionen Euro ausgegangen worden - und damit bereits 36 Millionen mehr als die ursprünglich veranschlagten 194 Millionen Euro. Geplante Eröffnungstermine wurden immer wieder verschoben. Zuletzt war der Neustart für Sommer 2020 vorgesehen.

Gründe dafür seien unter anderem die aufwendige Asbestsanierung, Verzögerungen bei der technischen Gebäudeausrüstung und auch die Corona-Krise gewesen. Körner zufolge arbeiten rund 500 Menschen auf der Baustelle.

Ob der CCH-Umbau nun noch teurer werden wird, könne er noch nicht abschließend sagen. Das werde erst die Schlussrechnung im kommenden Jahr zeigen. Der Bund der Steuerzahler hatte den kostspieligen Umbau wegen der deutlichen Kostensteigerungen bereits vor einem Jahr als Verschwendung von Steuergeldern angeprangert.

Nach der Wiedereröffnung soll es im CCH mehr als 50 Säle und Besprechungsräume mit Platz für bis zu 12 000 Menschen geben. "Wir haben schon Vorbuchungen bis 2025", sagte ein HMC-Sprecher der dpa. Die HMC pachtet und betreibt das Gebäude nach der Übergabe.