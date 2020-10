Trinkwasserspender für alle Hamburger Grundschulen

Hamburg. In Hamburg soll es bald an allen staatlichen Grundschulen Trinkwasserspender geben. Weniger Plastikmüll und eine gesunde Ernährung für Kinder - das sind zwei der Ziele der Aktion "Pausenlos frisches Trinkwasser". Begonnen hat sie im Beisein von Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Montag an einer Schule in Hamburg-Hasselbrook, wie die Schulbehörde mitteilte. In Kooperation mit Hamburg Wasser will die Behörde nach eigenen Angaben rund 130 Grundschulen ausstatten. Eine Million Euro soll das laut Behörde kosten und bis Sommer 2021 dauern.

Rund 85 Prozent der Schülerinnen und Schüler nehmen in Hamburg das Ganztagsangebot ihrer Grundschule wahr, wie der Schulsenator erklärte. "Die ausreichende Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser über den Tag ist dabei sehr wichtig", sagte Rabe.

Aufgestellt werden die Trinkwasserspender von Hamburg Wasser. Der städtische Wasserversorger werde die Geräte auch warten, bei Ausfall ersetzen und die Hygienekontrollen übernehmen, hieß es von der Schulbehörde.