Barbarez vor Derby: "In dieser Saison steigt der HSV auf"

Hamburg. HSV-Idol Sergej Barbarez ist sich vor dem Stadtderby gegen den FC St. Pauli sicher, dass der Hamburger SV nach dieser Saison in die Fußball-Bundesliga zurückkehren wird. "Obwohl St. Pauli die letzten beiden Derbys gewonnen hat, ist der HSV qualitativ immer noch die Nummer eins", sagte der 49-Jährige in einem "Kicker"-Interview (Montag). Sein Ex-Club spiele zwar schon "das dritte Jahr in Folge in der 2. Liga. Wenn es wieder nicht mit dem Aufstieg klappt", würde der Lokalrivale immer näher heranrücken. "Aber ich bin sicher, dass es dazu nicht kommt, in dieser Saison steigt der HSV auf."

Der frühere St. Pauli-Spieler, -Trainer und -Sportchef Thomas Meggle hatte in dem Interview die These vertreten, dass sich beide Hamburger Rivalen aktuell sportlich so nah seien wie noch nie. "Der HSV ist immer noch einer der vier größten Vereine in Deutschland - wenn er sein Potenzial ausschöpft", sagte der 45-Jährige. "Das tut er nur seit vielen Jahren nicht, und deswegen gibt es dieses Derby nun bereits im dritten Jahr in Folge". Beide Hamburger Vereine treffen am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) im Volksparkstadion aufeinander.