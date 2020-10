Hamburg. Die Aussichten auf eine sonnige letzte Oktoberwoche sind leider gering: Hamburger müssen die kommenden Tage mit durchwachsenem Wetter rechnen. Neben Wind, Temperaturen um die zehn Grad und vielen Wolken soll sich die Sonne nur selten zeigen. Ein Lichtblick: Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen wieder.

Hamburger Wetter: maximal vier Sonnenstunden pro Tag

Grund für die wechselhafte Wetterlage ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Tiefdruckeinfluss. Die kommenden Tage werde nur mit maximal zwei bis vier Sonnenstunden pro Tag gerechnet, so Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es wolkig, aber auch trocken. Lediglich in Nordfriesland und auf Helgoland kann es vereinzelt zu Schauern und Gewittern sowie zu stürmischen Böen kommen, so der DWD. Die Temperaturen kühlen sich auf sechs bis acht Grad ab.

Der Dienstag beginnt dann wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Sonst bleibt es trocken. Die Tageshöchstwerte liegen wie auch am Mittwoch und Donnerstag bei zwölf Grad, sagt Jung.

Mittwoch: Viele Wolken und Regen in Hamburg

In der Nacht zum Mittwoch ziehen von der Nordsee aus dichte Wolken und Regen auf. Die Temperaturen fallen auf sieben Grad mit zunehmendem Wind aus Süd- bis Südwest. An der Nordsee kann es zu Sturmböen kommen, so der DWD.

Auch tagsüber bleibt es am Mittwoch wolkig. Am Nachmittag soll es besonders an der Nordsee Schauer geben. An den Küsten weht ein starker Wind mit Sturmböen. Am Donnerstag werden in Hamburg ebenfalls viele Wolken erwartet.

Wetter am Wochenende: Temperaturen steigen

Erst Richtung Wochenende steigen die Temperaturen und die Aussichten auf Sonne langsam wieder an. Meteorologe Jung rechnet am Freitag mit Höchsttemperaturen von bis zu 14 Grad.

"Zum Reformationstag deutet sich noch mal ein Vorstoß warmer Luftmassen an und dann wird es richtig warm", so Jung. Für Hamburg heißt das: Am Sonnabend und Sonntag werden bei einem Mix aus Sonne und Wolken Höchsttemperaturen um die 16 Grad erwartet. In anderen Regionen Deutschlands sind sogar Temperaturen von bis zu knapp 20 Grad möglich.

Erwartet Hamburg einen warmen Winter?

In der kommenden Woche soll es sich in Hamburg jedoch wieder auf etwa zehn bis elf Grad abkühlen. "Für den Winter werden die Karten übrigens immer schlechter und milder", sagt der Wetter-Experte.

Denn das Wettermodell der US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) berechne mittlerweile einen besonders warmen Januar.

Dieser soll in Deutschland im Schnitt drei Grad zu warm ausfallen. Das gelte auch für Dezember und Februar. "Einen kalten und schneereichen Winter gibt derzeit kein Wettermodell aus", sagt Jung.