Boxer Harutyunyan demonstriert für Frieden in Bergkarabach

Hamburg. Profiboxer Artem Harutyunyan hat gemeinsam mit seinem Bruder Robert und Trainer Artur Grigorian in Hamburg für Frieden in der Region Bergkarabach demonstriert. An der Zusammenkunft in der HafenCity beteiligten sich am Samstag mehrere Hundert Menschen. Wegen des Konflikts mit Aserbaidschan sind die Harutyunyans vor mehr als 30 Jahren als Kleinkinder mit ihren Eltern aus Armenien geflohen.

"Mit der Demo-Teilnahme wollen wir, da schließe ich ausdrücklich meinen Bruder Robert und meinen Trainer Artur Grigorian ein, uns für den Frieden in Bergkarabach einsetzen", sagte der 30-jährige Artem Harutyunyan, der bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro die Bronzemedaille für Deutschland gewonnen hatte. Sein Bruder Robert ergänzte: "Wir wollen einfach nur Frieden für das auf verschiedene Staatsgebiete verteilte armenische Volk." Trainer Grigorian, einst Weltmeister im Leichtgewicht, gehört der armenischen Minderheit in Usbekistan an.