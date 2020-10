Hamburg. Wegen der deutlich gestiegenen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus hat der Hamburger Senat am Freitag weitere Kontaktbeschränkungen beschlossen. Nur noch zehn Personen aus zwei Hausständen sollen sich zu privaten Feiern oder Zusammenkünften zu Hause oder im öffentlichen Raum treffen dürfen. Das werde ab Montag gelten, kündigte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitag an. Die Begrenzung auf zwei Hausstände gelte nicht für familiäre Beziehungen jeder Art, also auch nicht für Patchwork-Familien.

Erst am Freitag vergangener Woche hatte der Senat eine Verschärfung verkündet. Demnach konnten bislang in Hamburg maximal 25 Personen im öffentlichen und 15 im privaten Raum zusammen feiern. Dabei spielte es keine Rolle, aus wie vielen Haushalten sie stammten.

Der Sieben-Tage-Wert je 100 000 Einwohner liegt nach Angaben der Hamburger Gesundheitsbehörde seit Montag über 50. Am Freitag kletterte dieser Wert durch einen sprunghaften Anstieg um 360 neue Fälle auf 75,1. Auch nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt Hamburg jetzt über der Warnstufe von 50 Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Bund und Länder hatten am 15. Oktober beschlossen, dass schärfere Regeln in den Regionen greifen müssen, in denen der Wert über 50 liegt.

Seit vergangenem Samstag gilt in der Hamburger Gastronomie eine Sperrstunde zwischen 23.00 und 5.00 Uhr. Berufs- und Oberstufenschüler müssen seit dieser Woche auch im Unterricht Masken tragen. Seit vergangener Woche sind Menschen auf einigen Straßen und öffentlichen Plätzen zu bestimmten Zeiten verpflichtet, Mund und Nase bedecken.

Veranstaltungen im Freien ohne feste Sitzplätze wurden auf 100 Teilnehmer beschränkt. Gibt es feste Sitzplätze, sind im Freien aber weiterhin bis zu 1000 Teilnehmer und in geschlossenen Räumen bis zu 650 Teilnehmer zulässig. Für Sportveranstaltungen und Demonstrationen können laut Verordnung Ausnahmegenehmigungen für eine höhere Teilnehmerzahl erteilt werden. Innensenator Andy Grote (SPD) hat dies allerdings bereits so gut wie ausgeschlossen.