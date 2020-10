Hotel in Kropp wegen Corona-Infektionen geschlossen

Kropp. Ein Hotel in Kropp im Kreis Schleswig-Flensburg ist infolge von Corona-Infektionen in der Belegschaft geschlossen worden. 16 von 29 Angestellten des Hotels "Wikingerhof" seien positiv auf das Virus getestet worden, bestätigte am Freitag eine Sprecherin des Kreises. Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" berichtet. Geschäftsführer Jörn Groth sagte der Zeitung, am vergangenen Sonnabend sei für eine Frau aus einer Reisegruppe der Notarzt gerufen worden. Am Montag habe sich herausgestellt, dass sie coronapositiv war.