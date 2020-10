Buxtehudes Trainer Leun fordert ersten Auswärtssieg

Hamburg. Trainer Dirk Leun hat für die bevorstehende Bundesligapartie der Buxtehuder Handballerinnen eine klares Ziel vorgegeben. Der Tabellen-Achte soll am Samstag (19.00 Uhr) bei der HSG Bad-Wildungen (Platz 13) gewinnen. Es wäre nach zwei Heimsiegen der erste Erfolg in der Fremde in dieser Saison. "Wir müssen unsere Stärken auf die Platte bringen und dürfen uns nicht so schnell aus der Bahn werfen lassen."

Mit einer Prognose tat sich Leun indes schwer nach den vergangenen Ergebnissen der Gastgeberinnen. Dem überraschenden 30:27-Erfolg bei der HSG Bensheim/Auerbach folgte ein deutliches 18:33 in Leverkusen. "Sie haben innerhalb von zwei Wochen beide Gesichter gezeigt. An guten Tagen kann Bad Wildungen selbst die Topteams ärgern." Von seiner Mannschaft erwartet der Trainer eine Leistungssteigerung in der Defensive gegenüber dem 32:29-Sieg vor einer Woche gegen die HSG Bensheim/Auerbach. Leun: "Wir haben zu viele leichte Gegentore bekommen."

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten (14.) treten dagegen am Samstag bei der Neckarsulmer Sport-Union (6.) an. "Wir fahren nicht dorthin, um die Punkte kampflos abzugeben, sondern wir wollen unsere ganze Kraft darauf verwenden, um möglichst lange das Spiel offen zu gestalten", sagte Geschäftsführer Sven Dubau. Sein Team hat nach sechs Spieltagen nur einen Sieg auf dem Konto und steht auf einem Abstiegsplatz.