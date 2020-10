SPD verschiebt Parteitag wegen Corona auf unbestimmte Zeit

Hamburg. Die Hamburger SPD hat ihren für Dezember geplanten Parteitag wegen der Corona-Epidemie auf unbestimmte Zeit verschoben. "Ursprünglich hatten wir mit 350 Delegierten geplant", sagte ein Sprecher des Landesverbandes am Donnerstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der steigenden Infektionszahlen in Hamburg sei das so nicht machbar. Damit bleibt der Vorstand bis auf Weiteres im Amt. Darunter auch Sozialsenatorin Melanie Leonhard als Vorsitzende. Zuvor hatte der Newsletter "Elbvertiefung" der Wochenzeitung "Die Zeit" berichtet.

Der Parteitag der Hamburger SPD war laut dem Sprecher eigentlich bereits im Juni vorgesehen. Schon da habe man die Veranstaltung wegen der Coronakrise verschieben müssen. Digitale Abstimmungen seien per Wahlrecht nicht möglich.