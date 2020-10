Regen, Gewitter und milde Temperaturen im Norden

Hamburg. Die kommenden Tage werden in Hamburg und Schleswig-Holstein nass, dunkel, aber auch mild. Der Mittwoch startet bewölkt und mit immer wieder einsetzendem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag lockert es im Süden ein wenig auf und es regnet nur noch vereinzelt. Im Norden und an der Ostsee werden Höchsttemperaturen von bis zu 14 Grad erwartet, im Bereich der Elbe bis zu 16 Grad. In der Nacht kann es immer wieder gelegentliche Schauer geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad.

Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken zunächst immer wieder ab. Im Laufe des Tages kann es dann aber überall Schauer und auch Gewitter geben. Mit bis zu 15 Grad im Nordwesten und sogar bis zu 18 Grad im Südosten Schleswig-Holsteins wird es etwas wärmer.

Auch am Freitag gibt es immer wieder Gewitter und Schauer. In Flensburg werden bis zu 13 Grad und in Hamburg und Lauenburg bis zu 16 Grad erwartet.