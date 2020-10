Amateurverbände setzen auf Freiwilligen-Modell

Bremen. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen wird im norddeutschen Amateursport verstärkt über die Einführungen von Freiwilligen-Regelungen in Hallen-Sportarten wie dem Handball, Volleyball oder Basketball diskutiert. Der Bremer Handball-Verband (BHV) führte ein solches Modell am Montagabend bereits ein. Bei Dachorganisationen wie dem Handball-Verband Niedersachsen, dem Nordwestdeutschen Volleyball-Verband oder dem Hamburger Handball-Verband soll der Umgang mit der Corona-Pandemie an diesem Mittwoch besprochen werden.

"Jetzt alles abzubrechen, wäre eine Katastrophe", sagte die BHV-Präsidentin Monika Wöhler dem "Weser Kurier" (Dienstag). Sollte eine Mannschaft aber wegen des Infektionsrisikos auf ihr nächstes Spiel verzichten wollen, kann sie dies im Bremer Handball ab sofort in jeder Woche bis zu einem Fristende am Mittwochabend ankündigen. In diesem Fall verzichtet der Verband darauf, das Spiel wie sonst üblich zu Gunsten des Gegners zu werten und den Verein mit einer Ordnungsstrafe zu belegen. Die Voraussetzung dafür: Liegt der sogenannte Inzidenzwert in Bremen bei weniger als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche, wird die Saison normal fortgesetzt. Übersteigt er den Wert von 50 wie dies aktuell in Bremen der Fall ist, greift die Freiwilligen-Regelung.

Der Hamburger Volleyball-Verband hat ein vergleichbares Modell ebenfalls schon eingeführt. "Ich finde daran gut, dass die Hamburger nicht gewartet haben, bis die Politik eine Vorgabe trifft", sagte Lars Thiemann, der Vorsitzende des Bremer Volleyball-Verbands.