Atomkraftwerk Brokdorf geht wieder ans Netz

Brokdorf/Kiel. Nach den voraussichtlich letzten Wartungsarbeiten soll das Kernkraftwerk Brokdorf in den kommenden Tagen wieder ans Netz gehen. "Zu wissen, dass dies die letzte Revision in unserem Kraftwerk ist, macht mich nachdenklich und bewegt mich", sagte Kraftwerksleiter Uwe Jorden der Deutschen Presse-Agentur. "Das geht hier an niemandem spurlos vorbei."

Anders als die schleswig-holsteinischen Kernkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel darf im AKW Brokdorf noch bis Ende 2021 Strom produziert werden. Das Kraftwerk hat eine elektrische Leistung von rund 1480 Megawatt und rund 500 Mitarbeiter. Es war im Oktober 1986 in Betrieb genommen worden.

Nach Angaben des Betreibers PreussenElektra soll das AKW Brokdorf am Freitag wieder Strom in das Netz speisen. Seit 1986 wurden dort netto 350 Milliarden Kilowattstunden (Kwh) Strom produziert.