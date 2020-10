Geringe Beute bei Überfall auf Lübecker Hotel

Lübeck. Ein bewaffneter und maskierter Mann hat beim Überfall auf ein Hotel in Lübeck wenige Hundert Euro Bargeld erbeutet. Der Mann habe den 27 Jahre alten Hotelangestellten mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Mit seiner Beute flüchtete der Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung. An der Fahndung waren den Angaben zufolge zehn Streifenwagen beteiligt. Der Tatverdächtige entkam. Bei dem Überfall am Sonntagmittag wurde niemand verletzt. Der Täter soll zwischen 50 und 70 Jahre alt sein.