88 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Kiel. In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten um weitere 88 Fälle erhöht. Seit Beginn der Pandemie im Norden haben sich damit bislang 5714 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung mit Stand Sonntagabend mitteilte. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts gelten rund 4900 von ihnen als genesen, 100 mehr als am Vortag. Am Samstag waren 26 Neuinfektionen gezählt worden.

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb weiter bei 163. In Krankenhäusern werden den Angaben zufolge unverändert 24 Covid-19-Patienten behandelt.