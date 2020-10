VfB Lübeck weiterhin sieglos: 0:1 gegen Dynamo Dresden

Lübeck. Aufsteiger VfB Lübeck wartet auch nach dem fünften Spieltag in der 3. Fußball-Liga auf den ersten Sieg und ist auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen. Gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden setzte es trotz einer guten Leistung eine 0:1-Heimniederlage. Vor erlaubten 1860 Zuschauern erzielte Philipp Hosiner in der 68. Minute aus Nahdistanz den Siegtreffer für die Gäste.

Entscheidende Bedeutung hatte die siebte Spielminute: Der aufgerückte Ryan Malone war einen Schritt zu spät gekommen und traf Gegenspieler Paul Will mit hohem Bein am Kopf. Schiedsrichter Max Burda schickte Malone mit Roter Karte vom Platz. Die Lübecker mussten ihre Defensive komplett umstellen. Zuvor war schon Kapitän Tommy Grupe verletzt ausgefallen.

Lange konnten die Lübecker die Sachsen vom eigenen Tor fernhalten. Der VfB hatte sogar die beste Torchance der ersten Hälfte: Der erstmals in der Startformation aufgebotene Pascal Steinwender, Leihgabe vom Zweitligisten SC Paderborn, traf nach einer Flanke von Yannick Deichmann die Latte (38.). Auf der Gegenseite rettete VfB-Torwart Lukas Raeder gegen Patrick Weihrauch das 0:0 in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit agierten die Gastgeber zunächst schwungvoller und mutiger. Das 0:1 bremste den VfB jedoch. Die zunehmend kraftlosen Hausherren hatten nur noch wenige Offensivaktionen. Lübeck rutschte durch die dritte Saisonniederlage auf den letzten Platz ab und muss bereits am Dienstag zum Aufsteigerduell bei Türkgücü München an der Grünwalder Straße antreten.