Großer Feuerwehreinsatz bei Dachstuhlbrand im Karoviertel

Hamburg. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen seit den Morgenstunden einen Dachstuhlbrand im Hamburger Karolinenviertel. Menschen sind nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr nicht in Gefahr, 35 Bewohner haben das Gebäude verlassen. Es gebe keine Verletzten, aber ein Notarzt sei vor Ort. Der Dachstuhl brennt den Angaben zufolge seit etwa acht Uhr am Freitagmorgen, am Vormittag weiter in voller Ausdehnung. Auch der Busverkehr ist beeinträchtigt, eine Haltestelle in der Nähe des Feuers kann gegenwärtig nicht bedient werden. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, weil die Feuerwehrwagen und die Löschausrüstung in der engen Straße wenig Platz haben, so der Sprecher.