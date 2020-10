Hamburg. Autofahrer können das Hamburger Hafengebiet an diesem Wochenende nur mit großen Umwegen durchqueren. Außer der weiterhin defekten Retheklappbrücke wird am Samstag und Sonntag auch die Kattwykbrücke nicht passierbar sein. Wie die Hafenbehörde HPA mitteilte, werden die Fahrbahnübergänge auf der Ostseite der Süderelbe instandgesetzt. Werktags nutzen etwa 8100 Fahrzeuge die Hubbrücke, darunter 2100 Lastwagen. An Wochenenden sind es gewöhnlich aber nur 2300 Autos und Lastwagen. Für den Bahnverkehr ist die Kattwykbrücke bereits seit Anfang September gesperrt. Mitte Dezember sollen die ersten Züge über die neue Kattwykbrücke rollen.

Die Bahnbrücke über die Rethe, einem Nebenfluss der Süderelbe, wird noch bis Mitte November repariert. Seit Anfang Oktober befindet sie sich aber bereits in einem eingeschränkten Normalbetrieb, wie die HPA erklärte. Sie werde höchstens einmal am Tag für Schiffe geöffnet. Die parallele Brücke für Autos, Radfahrer und Fußgänger soll erst Mitte Dezember wieder in Betrieb gehen.

Die nach Angaben der HPA größte Klappbrücke Europas ist seit dem 20. August defekt. Einer der beiden Hydraulikzylinder, die zum Öffnen und Schließen der Straßenbrücke benötigt werden, muss wegen einer Panne ausgetauscht werden. Zudem soll eine Fachfirma nun auch alle Steuerblöcke instandsetzen, um einen erneuten Defekt auszuschließen. Die Brücke mit 104 Metern Spannweite war erst im Juli 2016 in Betrieb genommen worden, im Dezember 2017 folgte die Bahnbrücke.