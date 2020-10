Sonne und Wolken wechseln sich im Norden ab

Hamburg. Zum Ende der Woche wechseln sich in Hamburg und Schleswig-Holstein Sonne und Wolken immer wieder ab. Am Freitag kann es am Morgen noch vereinzelt Frühnebel geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages bilden sich dann dichte Wolkenfelder, durch die sich nur ab und zu die Sonne zeigt. Es bleibt allerdings weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen tagsüber bei zwölf Grad. In der Nacht kühlt es auf bis zu fünf Grad ab.

Auch am Samstag gibt es eine dichte Wolkendecke. Die Sonne zeigt sich nur ab und zu bei Temperaturen um die zwölf Grad. In der Region zwischen Hamburg und Lübeck kann es leicht regnen. Nachts zieht es sich dann noch weiter zu und von der Nordsee ziehen Regenwolken auf.

Der Sonntag startet stark bewölkt und regnerisch. Erst am Nachmittag kann es im Norden etwas auflockern. Die Tageshöchstwerte liegen bei zwölf Grad.