Stadt verschärft Maßnahmen wegen zahlreicher Corona-Fälle

Neumünster. Nach dem Überschreiten eines Warnwertes verschärft die Stadt Neumünster ab Freitag die Corona-Auflagen. In der Innenstadt vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus sei dann ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Das gelte auch beim Herbstmarkt der Schausteller auf dem Jugendspielplatz und für den Tungendorfer Wochenmarkt. Restaurants und Gaststätten müssten ab 23.00 Uhr schließen. Neumünster erreichte am Donnerstag den Warnwert 35,8 pro 100 000 Einwohner. Die Maßnahmen seien zunächst für 14 Tage geplant, erklärte ein Sprecher der Stadt.