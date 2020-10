Wolf für Dithmarschen nachgewiesen: Untersuchungen laufen

Kiel. Das Wolfsmanagement in Schleswig-Holstein hat vor möglichen weiteren Schafsrissen gewarnt. In letzter Zeit habe es mehrere Wolfsnachweise im Kreis Dithmarschen gegeben, teilte das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume am Donnerstag mit. Die letzten gesicherten Nachweise eines Wolfes in Dithmarschen stammten vom 26. und 27. September. Bei späteren weiteren Rissvorfällen seien die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Mindestens ein Wolf scheine in der Dithmarscher Geest zeitweise sein Streifgebiet zu haben.

Vor diesem Hintergrund empfahl das Landesamt den Schafhaltern dringend, die Hinweise des Wolfsmanagements zur Umzäunung der Winterweiden zu beachten. Im Herbst bringen viele Schafhalter die Tiere von den Landesschutzdeichen an der Küste ins Binnenland auf die Winterweide. Die Kreise Dithmarschen, Pinneberg, Steinburg, Segeberg und Herzogtum-Lauenburg sind seit März 2019 als Wolfspräventionsgebiet ausgewiesen. Daher können dortige Halter von Schafen und Ziegen beim Land Fördermittel für wolfsabweisende Zäune beantragen. Laut Landesamt-Sprecher Martin Schmidt halten sich in Schleswig-Holstein derzeit wahrscheinlich drei bis fünf Wölfe auf. Dabei handle es sich um umherziehende Einzeltiere. Ein Rudel gebe es nach wie vor nicht