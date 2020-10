Kiel. Schleswig-Holstein hält an seinen strengen Corona-Auflagen für Touristen aus inländischen Risikogebieten fest. Es gehe darum, die stark gestiegene Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland einzudämmen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in Kiel. Die Corona-Lage in Deutschland sei dramatisch. Man stehe am Anfang eines exponentiellen Wachstums.

Schleswig-Holstein gehöre zu noch drei Bundesländern, die die Corona-Lage noch im Griff hätten. Als einziger Ort in Schleswig-Holstein liege seit Donnerstag Neumünster über dem Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen berechnet auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, teilte Günther mit.

In Schleswig-Holstein dürfen Menschen aus Risikogebieten, in denen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen festgestellt werden, nur mit einem negativen Corona-Test in Hotels oder Ferienwohnungen übernachten dürfen. Der negative Corona-Test darf maximal 48 Stunden vor der Einreise vorliegen. Günter sprach denn auch nicht von einem Beherbergungsverbot, sondern von eingeschränkten Beherbergungsmöglichkeiten. Für Berufsreisende und Zweitwohnungsbesitzer gelte die Regelung nicht.

Zugleich kündigte Günther an, dass die Sperrstunde ab 23.00 Uhr in der Gastronomie in Schleswig-Holstein bereits bei einem Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen gelten werde.

Am Mittwochabend hatten Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über härteren Corona-Auflagen beraten und Beschlüsse gefasst. Die Beherbergungsverbote für Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten waren vor den Beratungen am umstrittensten. Bund und Länder fanden auch im Kanzleramt keine Einigung und vertagten das Thema erst einmal bis zum 8. November. Bis dahin soll diese Maßnahme auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.