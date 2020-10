Holstein-Zugang Mees will Kieler Fußballern sofort helfen

Kiel. Holstein Kiels Neuzugang Joshua Mees kann sich gut vorstellen, schon im Gastspiel bei den Würzburger Kickers am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) sein Pflichtspiel-Debüt für die Störche in der 2. Fußball-Bundesliga zu geben. "Ich traue mit zu, der Mannschaft sofort zu helfen", sagte der ablösefrei vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin geholte Stürmer dem "Sportbuzzer" (Donnerstag. Seinen ersten Einsatz bei den Kielern, wo er bis 2024 unter Vertrag steht, hatte er in der Vorwoche im Test gegen den FC St. Pauli (0:1).

Dass die Kieler nach einem guten Saisonstart überraschend die Tabelle der 2. Liga anführen, will der 24-Jährige nicht überbewerten. "Das ist erst einmal eine Momentaufnahme, da erst drei Spiele absolviert wurden. Natürlich ist es schön, zu einer Mannschaft zu kommen, die einen guten Start hatte. Aber maßgeblich entscheidend war die Tatsache, wie Kiel auch schon in den letzten Jahren in der 2. Liga aufgetreten ist", sagte er über seine Beweggründe für seinen Wechsel.

Ausschlaggebend seien auch die "sehr guten Gespräche" mit Trainer Ole Werner und Sportchef Uwe Stöver gewesen, berichtete Mees. "Ich war ziemlich schnell überzeugt von der Idee und dem Plan, wie hier Fußball gespielt wird. Natürlich ist Kiel keine Großstadt wie Berlin, aber ich bin eh nicht so der Großstadttyp, da ich ursprünglich aus einer eher ländlichen Gegend stamme", erklärte der Angreifer, den auch die neue Teamkollegen gut aufgenommen haben. "Wir haben eine junge Truppe, in der ein sehr gutes Mannschaftsklima herrscht. Alle ziehen an einem Strang."