Alster-Hockeyspielerin in Quarantäne

Hamburg. Das Bundesliga-Spiel der Hockey-Damen vom Club an der Alster gegen den Uhlenhorster HC Hamburg soll wie geplant an diesem Freitag (19.30 Uhr) stattfinden. Die Gastgeberinnen hatten am vorigen Wochenende auf die Partie beim Rüsselsheimer RK verzichtet, weil eine Alster-Spielerin zuvor Kontakt zu einer positiv auf das Corona-Virus getesteten Arbeitskollegin gehabt hatte.

"Meine Spielerin ist mittlerweile negativ getestet worden, befindet sich aber in Quarantäne", berichtete Alster-Trainer Jens George am Donnerstag. Offen ist noch, wann die Begegnung in Rüsselsheim nachgeholt wird und ob den Hamburgerinnen Punkte abgezogen werden, da ein Verzicht der Norddeutschen aufgrund des Hygiene-Konzepts des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) nicht zwingend notwendig gewesen wäre.

Neben dem Duell der Damen stehen an diesem Wochenende noch zwei weitere Hamburger Lokalderbys an. Bei den Herren empfängt der Großflottbeker THGC am Samstag (15.45 Uhr) den Harvestehuder THC, während es der Club an der Alster am Sonntag (14.00 Uhr) mit dem Uhlenhorster HC zu tun bekommt.