St. Paulis Flach: Deutschamerikaner will für die USA spielen

Hamburg. Jungprofi Leon Flach vom FC St. Pauli will künftig für die amerikanische Fußball-Auswahl spielen. Der 19 Jahre alte Deutschamerikaner, der bisher zweimal das Trikot der deutschen U18-Nationalmannschaft getragen hat, schätzt seine Möglichkeit für Einsätze im US-Team höher ein. "Bei den USA habe ich in Hinblick auf die Weltmeisterschaft eine größere Chance, eine Rolle zu spielen", sagte der Außenverteidiger am Donnerstag in einer Vereinsmitteilung.

Solange er sich nicht in der A-Nationalmannschaft festspielt, könnte der in Texas geborene deutsche und amerikanische Staatsbürger allerdings auch weiterhin für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) auflaufen. "Je nachdem, wie es sich entwickelt, werde ich das dann entscheiden. Aber momentan ist die Perspektive in den USA besser", sagte Flach, der am 27. September im Heimspiel der Kiezkicker gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) sein Zweitliga-Debüt gegeben hat. In der nächsten Punktspiel-Pause Mitte November könnte Flachs Debüt im U20-Team der USA erfolgen, sofern die Corona-Pandemie dies zulässt.