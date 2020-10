Kieler Minister: Warnstreik im Nahverkehr überdenken

Kiel/Hamburg. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz hat den Warnstreik bei der Hochbahn und den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein kritisiert. "Die Corona-Zahlen haben heute einen Rekordwert erreicht", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Angesichts dessen bitte ich die Gewerkschaft Verdi herzlich, doch mal nachzudenken, ob ein Streik im ÖPNV wirklich eine gute Idee ist." Damit würden die Menschen gezwungen, dicht gedrängt die Verkehrsmittel anderer Firmen zu nutzen. "In Zeiten, in denen Abstand halten das Gebot der Stunde ist, sind solche Maßnahmen für den Gesundheitsschutz und für das Eindämmen des Infektionsgeschehens kontraproduktiv."

Der Warnstreik hat seit dem frühen Donnerstagmorgen den öffentlichen Nahverkehr in und um Hamburg weitgehend lahmgelegt. Die Aktion strahlt auch auf die Hamburger Randgebiete in Schleswig-Holstein aus. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi im aktuellen Tarifkonflikt den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.