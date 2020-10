Seniorin stirbt beim Gassigehen mit Hund in Alster

Hamburg. Eine ältere Frau ist vermutlich beim Gassigehen mit ihrem Hund in der Hamburger Alster ums Leben gekommen. Die Umstände ihres Todes seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg. Er könne deshalb nicht sagen, ob es sich um einen Unglücksfall handelt oder nicht. Ein Kajakfahrer hatte den Hund und einen Rollator ohne einen Menschen am Ufer stehen sehen und den Notruf verständigt. Nachdem eine Suche in der näheren Umgebung erfolglos war, wurde auch im Wasser gesucht. Taucher der Feuerwehr fanden dort wenig später den leblosen Körper der etwa 80 Jahre alten Frau, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Noch sei sie nicht zweifelsfrei identifiziert. Die Leiche sollte ins Institut für Rechtsmedizin gebracht werden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.