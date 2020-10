Brennende Akkus verursachen langen Feuerwehreinsatz

Hasloh. Der Brand von 90 Lithium-Ionen-Akkus in Hasloh (Kreis Pinneberg) hat die Feuerwehr am Mittwoch zu einem stundenlangen Einsatz unter Atemschutz gezwungen. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr berichtete. Nach ihren Angaben waren die zu einer Photovoltaikanlage auf dem Dach gehörenden Akkus aus noch ungeklärter Ursache im Keller eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Dabei habe es eine sehr starke Rauchentwicklung gegeben. Die Feuerwehr war mit insgesamt 85 Kräften im Einsatz.

Die Akkus ließen sich den Angaben zufolge nicht vom Netz trennen und standen daher permanent unter Strom. Deshalb konnten sie nicht wie vorgesehen geborgen und in einer mit Wasser gefüllten Mulde gelagert werden. Schließlich entschloss sich die Einsatzleitung dazu, den Keller mit Löschschaum zu fluten. Zur mutmaßlichen Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.