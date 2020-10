Raubüberfall mit Schusswaffe auf 73-Jährige in Husum

Husum. Eine 73 Jahre alte Frau ist Opfer eines Raubüberfalls in Husum (Kreis Nordfriesland) geworden. Der Täter habe sie im Vorraum einer SB-Filiale der Nord-Ostsee Sparkasse angesprochen und mit einer Schusswaffe bedroht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er habe die Herausgabe des Geldes verlangt, das die Frau zuvor abgehoben hatte. Die Beute bei dem Überfall am Vortag habe mehrere Hundert Euro betragen. Der etwa 1,80 Meter große Täter habe einen dunklen Anorak getragen und ein buntes Tuch vor Mund und Nase.