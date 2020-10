"Aktuell kein Bus- und U-Bahn Verkehr" – diesen Hinweis werden Hamburger am Donnerstag erneut auf den Anzeigetafeln der Hochbahn lesen können (Archivbild).

Fahrgäste des ÖPNV in Hamburg müssen sich am Donnerstag nach Alternativen umsehen. Die Einschränkungen in der Übersicht.