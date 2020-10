Hamburg. Obwohl die Lieferwagen der Hamburger Tafel mittlerweile wieder fast genauso viel unterwegs sind wie vor der Coronakrise, reichen die Lebensmittel kaum für die Bedürftigen aus. "Wir fahren zwar schon wieder die alten Strecken und fahren dabei auch neue Supermärkte an, aber es kommt weniger rum als vor der Krise", sagte Vorstandsmitglied Julia Bauer der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Es fehlten vor allem die Großspenden, "bei denen mit einem Besuch gleich ein ganzer Sprinter voll ist". Zudem sei während der Coronakrise die Zahl der bedürftigen Menschen in allen Stadtteilen um 20 bis 30 Prozent gestiegen. "Auch deswegen bekommen wir mit unseren normalen Arbeiten gar nicht genug rein."

So hätten die Tafeln sonst nach Messen, Großveranstaltungen und Straßenfesten davon profitiert, dass nicht alle Lebensmittel wie geplant verbraucht wurden. Diese Veranstaltungen gab es allerdings in den vergangenen Monaten coronabedingt kaum oder in deutlich geringem Rahmen. Für effektiveres Arbeiten aber seien diese Großspenden unabdingbar. "Uns fehlen dabei vor allem Milchprodukte und Trockenware wie Nudeln, Reis, Kartoffelpüree und Kartoffeln. Also die klassischen Grundnahrungsmittel."

Die Hamburger Tafel beliefert 27 Ausgabestellen und rund 70 soziale Einrichtungen, die die Lebensmittel zu Essen verarbeiten und ausgeben. Täglich holen, sortierten und bringen rund 30 bis 35 ehrenamtliche Helfer das Essen für die Bedürftigen. Die seit mehr 25 Jahren existierende Hamburger Tafel hatte vor der Coronakrise eigenen Angaben zufolge pro Woche etwa 40 Tonnen Lebensmittel abgeholt und wieder verteilt.