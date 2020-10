Hamburgs Schulen: Weitgehend von Corona-Pandemie verschont

Hamburgs Schulen sind bislang weitgehend von der Corona-Pandemie verschont geblieben. Derzeit seien von rund 255 000 Schülerinnen und Schülern gerechnet auf die vergangenen zehn Tage 62 Kinder und Jugendliche an 43 Schulen mit dem Corona-Virus infiziert, teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag mit. Von den gut 25 000 Schulmitarbeiterin seien drei Lehrer und fünf sonstige Beschäftigte betroffen. Bis kurz vor Beginn der Herbstferien seien an 73 Schulen 3966 Schüler und Mitarbeiter getestet worden. Ein positiver Befund habe sich bis Ende September in 47 Fällen ergeben.