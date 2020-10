Lübeck will die Zahl der Besucher der Weihnachtsmärkte in der Stadt begrenzen. Das gelte in erster Linie für den Markt, den sogenannten Sternenwald auf dem Schrangen und den Maritimen Weihnachtsmarkt auf dem Koberg, sagte die Sprecherin der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM), Doris Schütz, am Dienstag. Der gesamte Weihnachtsmarkt steht allerdings unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen. Er schließe nicht aus, dass der Weihnachtsmarkt kurzfristig abgesagt werde, sagte Bürgermeister Jan Lindenau.

Wie viele Besucher sich gleichzeitig auf den Flächen aufhalten dürften, wenn es die Märkte gibt, steht aber noch nicht fest. Die Beschränkung der Besucherzahlen ist Teil eines Konzeptes, das die LTM als Veranstalterin und die Hansestadt Lübeck für die selbsternannte Weihnachtsstadt des Nordens erarbeitet haben. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet.

Das Konzept sieht den Angaben zufolge vor, die Abstände zwischen den Ständen zu vergrößern. Als Ausgleich dafür sollen Alternativflächen ausgewiesen werden. Gastrostände müssen in diesem Jahr auf Gasträume verzichten. Das Konzept liege jetzt zur Genehmigung beim Gesundheitsministerium in Kiel, das Ergebnis werde in der ersten Novemberwoche erwartet, sagte Schütz.

Welche Grenzwerte für eine eventuelle Absage des Weihnachtsmarkts gelten, lasse sich erst festlegen, wenn das Hygienekonzept vom Ministerium genehmigt worden sei, sagte ein Sprecher der Hansestadt.