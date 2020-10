Hamburger KV-Chef fordert Neubewertung der Corona-Lage

Hamburg. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, hat eine Neubewertung der Corona-Lage gefordert. Die Politik dürfe die Bevölkerung nicht länger in Dauerstress halten und mit Horrorbildern Angst und Schrecken verbreiten, sagte er der "Fuldaer Zeitung" (Mittwoch). Stattdessen solle sich die Politik auf neue Schwellenwerte verständigen, auf denen sie dann ihre Maßnahmen aufbauen sollte.

In einem Gastbeitrag für die Zeitung kritisiert er zudem Pläne für ein einheitliches Bußgeld für Maskenverweigerer. "Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will Maskenverweigerer bundesweit mit 250 Euro bestrafen - wer ohne Maske mutterseelenallein über den Marienplatz geht, soll also genauso viel bezahlen wie jemand, der mit 120 Stundenkilometern durch die Stadt rast." Da sei jede Verhältnismäßigkeit verloren gegangen.