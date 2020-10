Zivilfahnder beobachten Einbruch in Hamburger Kneipe

Hamburg. Zwei Betrunkene sind in Hamburg - vermutlich mit einem Schraubendreher - in eine Kneipe im Stadtteil Bramfeld eingebrochen und haben dort mehrere Flaschen Schnaps gestohlen. Die 37 und 38 Jahre alten Männer wurden dabei allerdings von Zivilfahndern beobachtet, wie die Polizei am Montag in Hamburg mitteilte. Der ältere der beiden mutmaßlichen Täter war erst vor wenigen Wochen aus der Haft entlassen worden und muss sich nun erneut einem Haftrichter stellen. Sein möglicher Komplize wurde wieder freigelassen.

Auch für den Fahrer der beiden wird der Diebstahl vom frühen Montagmorgen ein Nachspiel haben: Er hatte zugegeben, vor der Fahrt nicht nur Drogen genommen zu haben, sondern auch keinen Führerschein zu besitzen und das Auto gestohlen zu haben.