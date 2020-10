Polizei zieht unter Drogen stehenden Busfahrer aus Verkehr

Ratzeburg. Die Autobahnpolizei hat auf der Autobahn 24 einen unter Drogen stehenden Busfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Drogenvortest habe ergeben, dass der aus Hannover stammende 32-Jährige offenbar Cannabis konsumiert habe, teilte die Polizei am Montag mit. Der aus Berlin kommende Fernreisebus war den Angaben zufolge am Sonntag einer Polizeistreife aufgefallen. Die Beamten lotsten ihn daraufhin auf das Gelände der Autobahnpolizei Elmenhorst im Kreis Herzogtum Lauenburg und kontrollierten den Fahrer. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ersatzfahrer habe die neun Fahrgäste des Fernbusses an ihr Ziel gebracht, sagte eine Polizeisprecherin.