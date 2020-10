FDP-Abgeordnete: Neue Maskenpflicht stiftet Verwirrung

Hamburg. Die FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein wirft dem rot-grünen Hamburger Senat vor, mit den neuen Regeln zur Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen Verwirrung zu stiften. "Statt nachvollziehbare Regeln fürs Maskentragen im öffentlichen Raum zu beschließen", werde die Stadt "an gleich zehn Stellen mit völlig unterschiedlichen Festlegungen" überzogen, kritisierte sie am Montag und sprach von einem "rot-grünen Maskenwirrwar".

"Maskenpflicht mal tagsüber, mal nachts, mal am Wochenende, mal unter der Woche und am absurdesten am Mühlenkamp in Winterhude nur vor bestimmten Häusern wegen einer Baustelle", sagte von Treuenfels. Mit einem solch "undurchsichtigem Maskenwirrwarr" schädige Rot-Grün die Akzeptanz der Maskenpflicht und der Corona-Maßnahmen.

In öffentlichen Gebäuden, Restaurants und auf bestimmten Hamburger Straßen und Plätzen gilt seit Montag eine verschärfte Maskenpflicht. Der Senat veröffentlichte eine Karte im Internet, auf der die betroffenen Straßen und Plätze markiert sind. Dazu zählen zu bestimmten Tageszeiten die Reeperbahn mit mehreren Seitenstraßen, die St.-Pauli-Landungsbrücken und das Schulterblatt im Schanzenviertel. Auch am Ballindamm an der Binnenalster, am Steindamm und am Steintorplatz am Hauptbahnhof sowie in der Straße Mühlenkamp im Bezirk Nord gibt es Bereiche mit Maskenpflicht.