Kieler Ministerin zu Studie: Pistorius muss liefern

Kiel/Hannover. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack hat reserviert auf die erneute Ankündigung ihres niedersächsischen Kollegen Boris Pistorius (SPD) reagiert, eine Studie über Extremismus bei der Polizei zu starten. Pistorius habe schon in den Sommerferien verkündet, eine Studie im Verbund mit mehreren Bundesländern organisieren zu wollen, sagte die CDU-Politikerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

"Offen gestanden hätte ich drei Monate später eher einen konkreten Vorschlag im Kreis der Innenministerkonferenz erwartet als lediglich eine erneute Ankündigung über die Medien." Wenn die Innenministerkonferenz im Dezember ernsthaft darüber beraten solle, müsste man sich das ja schon mal genauer angucken. "Aber vielleicht kommt ja noch was."

Pistorius hatte die Studie zuvor in der "Rheinischen Post" in Aussicht gestellt. "Offensichtlich gibt es immer wieder Glutnester antidemokratischen Verhaltens, die wir schnell erkennen und ersticken müssen", sagte er der Zeitung. Er habe deshalb seinen SPD-Kollegen vorgeschlagen, dass Wissenschaftler die Polizei beim Einsatz vor Ort in einer qualitativen Studie strukturiert begleiten. Aus seiner Sicht würde die Beteiligung von "einer Handvoll" Bundesländern ausreichen.

Nach der Aufdeckung rechtsextremer Chatgruppen von Polizisten in mehreren Bundesländern hatten SPD und SPD-Minister bereits eine umfassende Rassismus-Studie bei der Polizei gefordert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält es dagegen nach wie vor für falsch, sich bei der Untersuchung dieses Phänomens allein auf die Sicherheitsbehörden zu konzentrieren. Damit würde man die Polizei unter Generalverdacht stellen. Seehofers Weigerung einer reinen Polizei-Studie war auch bei Politikern von Linkspartei und Grünen auf Kritik gestoßen.