HSV-Profis Vagnoman und Kinsombi zurück im Reha-Training

Hamburg. Nach einem trainingsfreien Wochenende haben die Fußballer des Hamburger SV zum Wochenbeginn die Vorbereitung auf das Gastspiel in der 2. Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth aufgenommen. Wieder dabei waren die Rekonvaleszenten Josha Vagnoman und David Kinsombi, die nach ihren Verletzungen mit Reha-Coach Sebastian Capel am Comeback arbeiteten, wie der hanseatische Zweitligist dazu am Montag mitteilte.

U21-Nationalspieler Vagnoman hatte Ende September im Training einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk und eine Zerrung des Innenbandes erlitten. Ob der 19 Jahre alte Außenverteidiger schon eine Option für das Fürth-Spiel sein könnte, steht ebenso noch nicht fest wie bei Mittelfeldmann Kinsombi. Der 24-Jährige hat einen Faserriss in der Wade auskuriert. Bei beiden Akteuren wollen die Hanseaten aber auf keinen Fall ein Risiko eingehen.