Sonne und Wolken im Norden: Mittwoch an der Ostsee Sturmböen

Kiel/Hamburg. In Schleswig-Holstein und Hamburg startet der Dienstag neblig und stellenweise kann es leichten Frost geben. Im Verlauf des Tages wechseln sich Sonne und Wolken bei Höchstwerten um die 13 Grad ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch kann es an der Ostsee stürmische Böen geben. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 9 Grad.

Der Mittwoch bleibt den Prognosen nach vor allem an der Küste sehr windig mit Sturmböen an der Ostsee. Auch vom Norden und Nordosten her kann es starken und stürmischen Wind in beiden Bundesländern geben. Ansonsten wechseln sich Sonne und Wolken weiter ab. Nahe Mecklenburg kann es regnen, wie der DWD weiter mitteilte. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 12 Grad.