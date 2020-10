Maskierter Mann überfällt Tankstelle in Westerrönfeld

Westerrönfeld. Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Westerrönfeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat ein Maskierter eine vierstellige Bargeldsumme erbeutet. Der möglicherweise bewaffnete Räuber habe den allein im Verkaufsraum anwesenden 19 Jahre alten Angestellten aufgefordert, Kasse und Geld herauszugeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend flüchtete er mit einem silberfarbenen Kleinwagen auf der Bundesstraße 77 in südliche Richtung. Nach Polizeiangaben vermutet der Angestellte, unter der Jacke des Tatverdächtigen eine Schusswaffe erkannt zu haben. Verletzt wurde er nicht.