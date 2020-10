Kiel/Berlin. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien hat sich gegen eine Verlängerung der Winterferien als Schutzmaßnahme gegen das Corona-Virus ausgesprochen. "Öffentliche Schulferiendebatten helfen jetzt niemandem und sind überflüssig wie ein Kropf", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie reagierte damit auf Vorstöße anderer Unionspolitiker.

"Wir sollten darüber nachdenken, die Winterferien um zwei bis drei Wochen zu verlängern und im Sommer entsprechend zu kürzen", sagte der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß der "Bild" (Dienstag). Ziel müsse sein, bestmöglich durch die Pandemie zu kommen. Sein Bundestags-Fraktionskollege Stephan Pilsinger (CSU) regte sogar bis zu vier Wochen längere Weihnachtsferien mit entsprechender Kürzung der Oster- und Sommerferien an. "Das Wohl der Schüler und Lehrer muss im Vordergrund stehen", begründete er seinen Vorschlag.

Über dieses Thema könnten auch die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch beraten. Schulschließungen zu vermeiden, gilt als eines der wichtigsten Ziele der Corona-Maßnahmen.

Gemeinsames Ziel von Bund und Ländern, Kindern, Jugendlichen, Familien sowie der Wirtschaft sei es, die Schulen für möglichst viele Schüler offen zu halten, sagte die Kieler Ministerin Prien. Dies sollte im Regelbetrieb geschehen und falls notwendig, regional oder punktuell im Hybridbetrieb.

Nach Ansicht des SPD-Bildungspolitikers Martin Habersaat würden längere Ferien das Problem nicht lösen. "Die Frage, wie in der kalten Jahreszeit mit den Ansteckungsgefahren in Schulen und Schulbussen umzugehen ist, bleibt durch die Verlängerung der Winterferien gänzlich ungelöst", sagte er der dpa. "Schulen können auch nicht ihre Abläufe immer spontan an das anpassen, was die Politik sich gerade ausdenkt." Warme Kleidung und viel Lüften müssten die Hauptlösung sein. Wo das nicht gehe oder schwierig sei, müsse über technische Lösungen zur Reinhaltung der Luft gesprochen werden.

Lehrervertreter und Bildungspolitiker hatten am Montag Schüler und Lehrer aufgefordert, sich nach den Herbstferien warm anzuziehen. Um Ansteckungen mit Corona in der Schule zu vermeiden, solle regelmäßig in relativ kurzen Abständen gelüftet werden.