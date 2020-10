Entlaufenes Känguru-Baby bei Unfall getötet

Brake. Das entlaufene Känguru-Baby, das am Wochenende von einem Hof in der Nähe von Brake verschwunden war, ist bei einem Unfall getötet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr eine 27-Jährige am Montagabend auf der Bundesstraße 212 in Richtung Elsfleth (Landkreis Wesermarsch), als das Tier auf die Fahrbahn lief. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, die Frau blieb unverletzt. Der Besitzer kam zur Unfallstelle und kümmerte sich um das verendete Känguru. Bei der intensiven Suche nach dem Tier war unter anderem eine Drohne der Maltesergruppe Ganderkesee eingesetzt worden. Am Wochenende waren von dem Hof zwei junge Wallabys verschwunden, eines fanden die Besitzer am Sonntag und fingen es ein.