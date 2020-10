Verdi ruft Krankenhaus-Azubis zum Warnstreik auf

Hamburg. Die Gewerkschaft Verdi hat in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst die Auszubildenden an den Asklepios-Krankenhäusern und am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) für Dienstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Erwartet werden bis zu 300 Streikende, wie die Gewerkschaft mitteilte. Mit der Arbeitsniederlegung als Teil eines bundesweiten Aktionstags und einer Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus (9.00 Uhr) soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden.

Verdi fordert für die Azubis eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro monatlich. Zudem sollen unter anderem die Regelungen zur Übernahme der Azubis nach Abschluss der Ausbildung verlängert werden.