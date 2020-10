Ethanol-Kamin löst Wohnungsbrand aus: 60-Jähriger verletzt

Krempe. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Krempe im Kreis Steinburg ist ein 60 Jahre alter Mann verletzt worden. In seiner Wohnung sei aus bislang unklarer Ursache ein Ethanol-Kamin umgestürzt und habe einen Sessel in Brand gesetzt, berichtete die Polizei am Montag. Ethanol ist eine Alkoholart und flüssig. Die Flammen griffen auf die gesamte Wohnung über.

Bei dem vergeblichen Versuch, das Feuer zu löschen, sei der 60-Jährige am Sonnabend leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei den folgenden Ermittlungen muss nun geklärt werden, warum der Kamin umgestürzt ist. Die Schadenshöhe wird den Angaben zufolge auf etwa 300 000 Euro geschätzt.