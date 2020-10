Behörde: Kollision in Schleuse durch technischen Defekt

Hamburg. Ein technischer Defekt an der Schiffsmaschine war die Ursache für die Kollision eines Motorschiffs mit dem Tor der kleinen Schleuse in Brunsbüttel im Mai dieses Jahres. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Bericht der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) im Hamburg hervor. Durch den Defekt habe das Schiff trotz verschiedener Manöver seine Geschwindigkeit nicht stark genug reduzieren können, so dass es frontal gegen das Schleusentor fuhr, heißt es in dem Bericht. Als Ursache des Problems, mit dem die Schiffsführung nach Ansicht der BSU nicht rechnen konnte, vermutet die Behörde einen Wackelkontakt.

Das niederländische Mehrzweckschiff "Rimini" hatte am 17. Mai bei der Einfahrt in den Nord-Ostsee-Kanal das Innentor der Schleuse gerammt. Dabei war erheblicher Sachschaden entstanden, die Reparatur des Schleusentores wird nach Angaben der BSU vermutlich bis Ende des Jahres dauern.