Drei Verletzte bei Kellerbrand in Hamburg-Billstedt

Hamburg. Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Billstedt sind drei Menschen verletzt worden. Fünf Bewohner mussten das Haus am Sonntagabend verlassen, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Drei von ihnen wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war im Keller des Hauses in der Straße Sonnenland aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnungen des viergeschossigen Hauses.