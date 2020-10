Günther und Tschentscher: Handeln jedes Einzelnen zählt

Kiel. Angesichts der steigenden Corona-Infektionen haben Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) an die Bürger appelliert, die Corona-Regel strikt einzuhalten. "Es kommt auf verantwortungsvolles Handeln eines jeden Einzelnen an, um im Kampf gegen das Virus erfolgreich zu bleiben", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Politiker. Dazu gehöre das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, das Einhalten der Hygieneregeln und des Abstands. Wichtig sei zudem, dass Kontakte nachverfolgt werden könnten.

In Hamburg hatte die Gesundheitsbehörde am Sonntag den vierten Tag in Folge eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 35 gemeldet. Demnach gab es in der vergangenen Woche 38,1 Ansteckungen je 100 000 Einwohner. Es wurden 52 neue Ansteckungen bestätigt. Diese vergleichsweise niedrige Zahl werde sich am Montag erheblich erhöhen, weil am Sonntag noch nicht alle aktuellen Fälle erfasst worden seien, hieß es.

Die Zahl der Neuinfektionen in Schleswig-Holstein erhöhte sich am Samstag um 26 Fälle. Seit Beginn der Pandemie im Norden haben sich bislang 5235 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung im Internet mitteilte. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts gelten rund 4600 von ihnen als genesen.